«Туалеты грязные, еды нет»: россиянка рассказала о пробке на Верхнем Ларсе

Россиянка Елена рассказала «Газете.Ru», что уже семь часов не может проехать нейтральную зону между Грузией и Россией на Верхнем Ларсе из-за большой пробки. По словам женщины, затор образовался из-за временно закрытой границы, а также из-за машин, которые проезжают без очереди.

«Мы сейчас пытаемся проехать границу из Грузии в РФ, попали в жуткую пробку. Один день назад сошел сель. В итоге граница была закрыта, и они накопили очередь. Но помимо этой очереди, еще очень много лезут людей без очереди — все с 15-м регионом (15-й регион на автомобильных номерах соответствует Республике Северная Осетия – Алания. — «Газета.Ru»). Никто их не разворачивает, едут себе спокойно. И с ними никак не могут порядок навести почему-то. Если бы навели порядок, такого бы затора не было. Плюс также говорят, что 12 окошек, а тут сейчас четыре полосы, где мы на нейтралке, нам нужно в одну дорогу слиться — может быть, из-за этого еще затор. Стоим много часов. Мы в шесть утра из Степанцминды выехали, сейчас время уже час [дня] по грузинскому. Соответственно, мы уже семь часов не можем проехать с грузинской границы до российской границы. Вот эту нейтралку мы проехать не можем. На грузинскую границу мы заехали легко, все там прекрасно, никаких пробок нет, но все время проблема с нашей российской границы — что туда, что обратно», — сказала она.

Елена уточнила, что неделю назад пересекла границу из РФ в Грузию всего за четыре часа, несмотря на тщательный досмотр машин.

«Если честно, мы вообще не понимаем, из-за чего такой затор. Когда мы в Грузию поехали восемь дней назад, до этого тоже сель сошел, тоже границу закрывали. Но там, когда патруль работает, какой-то порядок наводят на границе. Я все-таки подозреваю, что сегодня просто не работают ни ГАИшники, ни пограничники. Порядок просто не наводят с этими, которые без очереди лезут. Больше я не знаю причин. Либо там на границе задерживают, может, досмотр какой-то более тщательный. Но когда мы в Грузию ехали, тоже долго проверяли машины. Мы обе границы проехали за четыре часа. А сейчас мы не можем нейтральную полосу проехать», — добавила она.

Россиянка пожаловалась, что вдоль дороги нет нормальных туалетов и кафе.

«Туалеты здесь грязные. Четыре вагончика стоят с биотуалетами — понятно, что они грязные, сломанные. Еды тут тоже нигде нет. Какой-то вагончик был тут, мы видели, кофе и чай, и больше нам ничего не попадалось», — посетовала женщина.

2 августа Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на Военно-Грузинской дороге образовалась длинная пробка. Очевидцы рассказали, что автомобильная очередь до контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» растянулась на более чем пять километров.

21 июля на КПП «Верхний Ларс» также скопилась очередь из машин: движение через пункт пропуска приостанавливали. Тогда более 3 тысяч легковых машин и грузовиков ожидали открытия дороги, которую закрыли для всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.

Ранее в Кабардино-Балкарии из-за селя закрылось движение по дороге в Эльбрусском районе.