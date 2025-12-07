В Кирове пьяный подросток на квадроцикле сбил полицейского

В Кировской области сотрудник полиции пострадал при задержании пьяного подростка — водителя квадроцикла. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) по региону в Telegram-канале.

6 декабря около 23:00 по московскому времени сотрудник дорожно-патрульной службы в районе поселка Ганино в Кирове заметил двигавшийся квадроцикл. В ответ на требования остановиться водитель проигнорировал слова полицейского и попытался скрыться.

«В районе деревни Елгаши водитель квадроцикла совершил столкновение с патрульным автомобилем. Затем продолжил движение и совершил наезд на инспектора ДПС, попытавшегося его остановить», — говорится в сообщении.

Нарушителя задержали. Им оказался 17-летний подросток. В ходе медицинской проверки было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав на управление квадроциклом он не имел.

Полицейского, которого переехал квадроцикл, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На данный момент проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение несовершеннолетнего к ответственности.

До этого в центре Москвы полицейский автомобиль наехал на велокурьера. Уточняется, что пострадавшему курьеру выжить не удалось.

Ранее водитель Honda сбил трех человек и сбежал с места ДТП в Иркутской области.