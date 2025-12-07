На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Последние секунды перед тараном фурой двух авто на встречке в Мытищах попали на видео

В Мытищах попали на видео последние секунды перед массовым ДТП с большегрузом
Последние секунды перед выездом большегрузного самосвала на встречную полосу в Мытищах попали на запись автомобильного видеорегистратора. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На записи видно, что тягач Sitrak с самосвальным полуприцепом из средней полосы резко свернул влево, в направлении разделительного ограждения. Водитель большегруза резко вывернул руль вправо, пытаясь вернуть машину в занимаемую полосу.

Однако сделать этого не удалось: проломив тросовое ограждение, большегруз врезался лоб в лоб в Volkswagen Tiguan на встречной полосе и разбил боковину кроссовера Nissan.

По данным ГУ МВД по Московской области, четыре человека, включая 15-летнего подростка, были травмированы в результате аварии. Еще одному участнику ДТП выжить не удалось.

Ранее в центре Москвы полицейский задавил велокурьера.

