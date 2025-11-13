В Турции молния ударила в трамвай с пассажирами

В турецком городе Газиантеп молния поразила движущийся трамвай с пассажирами. Об этом сообщил Haberturk со ссылкой на DHA.

По данным газеты, инцидент произошел около полудня на линии Бурч–Суд в районе Панжарлы во время сильного дождя. Пассажиров экстренно эвакуировали. Очевидцы рассказали о небольшой панике.

Движение трамваев на линии временно приостановили, пока экипажи обеспечивали безопасность и снимали пораженное транспортное средство с линии. После этого рейсы возобновили.

Мэр города Фатма Шахин в своем аккаунте в социальных сетях отметила, что благодаря системе защиты от молний, установленной на трамваях, ни транспортное средство, ни пассажиры не пострадали.

До этого на вершине горы в США двое не знакомых друг с другом туристов попали под удар молнии. Американец и канадец поднялись на пик Хамфрис в штате Аризона. Они решили сделать фотографии незадолго до начала грозы. В итоге, в обоих путешественников ударила молния.

Ранее россиянам объяснили, как спастись от удара молнии.