Россиянам рассказали, стоит ли ждать в этом году новогодних скидок на автомобили

РОАД: новогодних скидок на автомобили в России в этом году не будет

В России новогодних скидок на автомобили ждать не стоит. Об этом «Российской газете» рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«По итогам 2025 года объем рынка составит около 1,3 млн автомобилей, что соответствует снижению примерно на 20% к прошлому году. На складах дилеров наблюдается сокращение стоков, особенно по популярным моделям китайских брендов. В течение лета и начала осени запасы активно снижались за счет устойчивого спроса и осторожной политики закупок», — рассказал Подщеколдин.

Глава РОАД отметил, что новогодних скидок ждать не стоит, но у некоторых дилеров могут появиться локальные акции. Руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев высказал другое мнение. По его словам, скидки никуда не денутся, поскольку низкий спрос в течение всего 2025 года может спровоцировать новое затоваривание, поэтому дилеры попытаются выдержать баланс.

Ранее в России рекордно снизились продажи новых автомобилей.