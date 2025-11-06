На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рекордно снизились продажи новых автомобилей

Автостат: продажи авто в России за 10 месяцев 2025 года упали на 20%
Илья Наймушин/РИА Новости

В России за 10 месяцев 2025 года продажи новых автомобилей упали на 20%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«За 10 месяцев 2025 года в России было продано 1 061 625 новых легковых автомобилей – на 19,9% меньше, чем в январе – октябре прошлого года. Здесь рост демонстрируют Toyota (+25,2%), Belgee (+74,9%) и Solaris (в 2,3 раза). В то же время сильнее других за этот период «просели» OMODA и Geely (более чем на 40%)», — сообщает агентство.

В октябре 2025 года на российском рынке было продано 165,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3,2% меньше, чем в том же месяце 2024 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Сергей Целиков также назвал 10 самых популярных автомобилей, мощностью свыше 160 л. с, которые в Россию ввозили физлица в этом году и которые могут исчезнуть с рынка после вступления в силу новых правил уплаты утильсбора.

Так, среди новых автомобилей на первом месте Geely Monjaro. Всего за 9 месяцев 2025 года в Россиию было ввезено 5,8 тыс. таких машин. На втором месте — Toyota RAV4 (4,7 тыс. авто). Третье место занимает Toyota Highlander (4,3 тыс. авто).

В топ-10 вошли также BMW X3, Geely Coolray, BMW X5, Volkswagen Tiguan, Lexus RX, Mercedes-Benz G-класса и RAM 1500.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора.

