Видео: в Татарстане произошло массовое ДТП из-за гололеда

В Лениногорском районе Татарстана семь автомобилей попали в ДТП из-за гололеда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Жители пишут, что пострадало семь машин у села Зай-Каратай. Снег выпал вчера, переобуться на зимнюю успели не все водители», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных машин.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульный автомобиль. На опубликованном видео заметно, что водитель желтого автомобиля, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной. По данным МВД, водители двух легковушек получили травмы, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на видео сняли, как авто с человеком попало в жесткое ДТП на глазах медиков.