На видео попало, как автомобили с людьми разлетелись по проезжей части

В Красноярске автомобили с людьми разлетелись в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«На улице 60 лет Октября произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Есть пострадавшие», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой транспорт на большой скорости врезается в машину на повороте, от удара автомобили разлетаются и начинают вращаться. Кроме того, в момент столкновения отлетают детали. В конце записи заметно, что к поврежденным машинам подбегают очевидцы.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульный автомобиль. На видео заметно, что водитель желтого автомобиля, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной.

Ранее в Татарстане произошло массовое ДТП из-за гололеда.