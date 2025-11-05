Стало известно, насколько вырастут тарифы по утильсбору в России

Автомобильный эксперт Дмитрий Рогов в своем Telegram-канале опубликовал таблицу изменения тарифов по утильсбору с 1 декабря 2025 года до 2030 года.

«Актуальная таблица из указа о повышение утильсбора с 1 декабря, переведённая в лошадиные силы и и рубли. Так нагляднее и проще ориентироваться. За границей чаще всего пользуются механическими (английскими) лошадиными силами. Для перевода из кВт в л.с. у нас используются именно такой коэффициент», — сообщил Рогов.

Так, в частности, на автомобиль до двух литров (мощностью от 157,7 до 187,26 л.с.) в возрасте до 3-х лет утильсбор с 1 декабря 2025 года составит 750 тыс. рублей. Тариф за такой же автомобиль в 2030 году — 1,31 млн рублей.

Утильсбор на автомобиль с силовым агрегатом до трех литров (мощностью от 276 до 305,52 л.с.) в 2025 году составит 2,18 млн рублей. В 2030 году придется заплатить уже 3,83 млн рублей.

На машину до трех лет с мотором свыше 3,5 литров (от 492,79 л.с.) с 1 декабря 2025 года тариф составит 3,81 млн рублей. В 2030 году он увеличится до 6,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора.