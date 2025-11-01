В Южной Корее и Китае не осталось подержанных авто из-за россиян

В Китае и Южной Корее россияне раскупили подержанные автомобили в преддверии повышения утильсбора. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«У российских перекупов, работающих на азиатском направлении, образовался серьезный кризис. В КНР и Южной Корее закончились модели с пробегом, которые пользуются популярностью у россиян», — говорится в публикации.

По словам игроков рынка, по этому направлению остались лишь автомобили в плохом качестве, которые везти в РФ не имеет смысла.

Например, к концу октября во всей Южной Корее осталось только два подержанных BMW Х3 и восемь BMW M3 в приемлемом состоянии.

«А BMW X5 возрастом до пяти лет (от ≈₽7 млн) вообще нет ни в Корее, ни в Китае. Модели более массовой марки Kia вообще исчезают из азиатских объявлений за считаные минуты», — говорится в публикации.

Отмечается, что азиатские продавцы подняли цены на машины в среднем на 20% на все модели.

Накануне Минпромторг решил отсрочить введение новых правил расчета утилизационного сбора на иномарки с моторами мощностью выше 160 л.с. Изменения вступят в силу через месяц — 1 декабря. Таким образом ведомство дало шанс не доплачивать огромные суммы россиянам, которые не успевают привезти иномарки. Эксперты убеждены, что решение о повышении ставок было ошибочным и обойдется бюджету России в 300 млрд рублей, которые страна будет ежегодно терять от импорта иномарок.

