В России рухнули продажи Mitsubishi

В России в 4,5 раза рухнули продажи Mitsubishi
Mitsubishi

По итогам девяти месяцев 2025 года производство автомобилей Mitsubishi Motors снизилось на 9% — до 642,5 тыс. штук. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«За 9 месяцев 2025 года было зарегистрировано 797 новых автомобилей Mitsubishi. Это в 4,5 раза меньше, чем в январе-сентябре прошлого года (3549 шт.). Ввоз осуществляется физлицами по схеме альтернативного импорта», — пояснил он.

По словам Целикова, после очередного повышения утильсбора импорт Mitsubishi в Россию может исчезнуть.

До этого стало известно, что в РФ за октябрь 2025 года 26 автомобильных брендов изменили ценники на новые машины.

«У большинства марок произошло повышение цен. Шестнадцать компаний повысили цены одной или нескольких моделей. Так, стали дороже модели cразу шесть внедорожников Haval. При этом некоторые подорожали лишь в отдельных комплектациях», — отмечается в сообщении «Автостата».

Ранее приставы взыскали с водителей штрафы на 11 млрд рублей.

