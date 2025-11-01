Приставы взыскали с водителей штрафы на 11 млрд рублей

ФССП: с российских водителей в 2025 году взыскали штрафы на 11 млрд рублей

Судебные приставы за девять месяцев текущего года взыскали с водителей долги по штрафам Госавтоинспекции на 11 млрд рублей. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП), главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС.

Взысканием штрафов с водителей раньше занимались приставы в территориальных управлениях ФССП, но теперь этим занимается один специализированный отдел электронного исполнения в Главном межрегиональном управлении ФССП. В данный момент прорабатывается вопрос по расширению его работы, рассказал Аристов.

По его словам, сотрудники ФССП совместно с сотрудниками ГАИ проводят совместные рейды в рамках исполнения требований исполнительных документов различного характера.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие в проведении разыскных мероприятий по установлению места нахождения транспортных средств должников.

В мае сообщалось, что в Москве и Подмосковье водителям начали приходить штрафы за телефон в руке.

Ранее москвич получил штраф за хомяка в автомобиле.