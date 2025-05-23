«Смотреть рилсы за рулем не получится»: москвичам стали приходит штрафы за телефон в руке

Baza: в Москве водителям начали приходить штрафы за телефон в руке

В Москве и Подмосковье водителям начали приходить штрафы за телефон в руке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на Минтранс.

«Дорожные камеры научились распознавать, держит ли водитель обе руки на руле или отвлекается на телефон. Система начала работу в столице и на 30 точках в Подмосковье», — говорится в сообщении.

По данным Минтранса, сотрудники правоохранительных органов поймали как минимум 105 водителей, хотя на самом деле штрафы стали приходить массово, а нарушителей — больше. Также сообщается, что водителям, держащим телефон за рулем, придется заплатить 1,5 тыс. рублей.

До этого Московская городская дума приняла закон о штрафе в 5 тыс. рублей за отсутствие у таксиста аттестации.

«Водителей такси в Москве, не прошедших обязательную аттестацию, ждет штраф. Соответствующие изменения по инициативе фракции партии «Единая Россия» внесены в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы на заседании столичного парламента», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее Минфин в восемь раз увеличил план по штрафам за ПДД.