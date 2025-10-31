На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, чем опасна езда с минимальным количеством топлива в баке

Автоэксперт Хайцеэр назвал 3 риска при езде с низким уровнем бензина в баке
true
true
true
close
Roman Vyshnikov/Shutterstock/FOTODOM

Поездки с минимальным количеством топлива в баке могут закончиться серьезными неприятностями как для автомобиля, так и для водителя. О них «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Если использовалось некачественное топливо, то со временем на дне бака скапливаются отложения, которые при низком уровне топлива попадают в систему подачи топлива. Это песок и грязь. Из-за этого ухудшается работа бензонасоса, он начинает греться и потом выйдет из строя», — сказал эксперт.

По словам эксперта, в пустом бензобаке может накапливаться конденсат, что затрудняет пуск двигателя. Обычно это происходит при перепадах температуры.

Также во время поездок с низким уровнем топлива машина может заглохнуть на трассе вдали от АЗС. Поэтому нельзя игнорировать датчик низкого запаса бензина. Лучше всего заправлять автомобиль, когда в баке остается четверть топлива. Это поможет сэкономить деньги и нервы, а также продлит срок службы машины, предупредил эксперт.

Ранее выяснилось, что быстрее всего разрушает двигатель автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами