Россиянам рассказали, чем опасна езда с минимальным количеством топлива в баке

Поездки с минимальным количеством топлива в баке могут закончиться серьезными неприятностями как для автомобиля, так и для водителя. О них «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Если использовалось некачественное топливо, то со временем на дне бака скапливаются отложения, которые при низком уровне топлива попадают в систему подачи топлива. Это песок и грязь. Из-за этого ухудшается работа бензонасоса, он начинает греться и потом выйдет из строя», — сказал эксперт.

По словам эксперта, в пустом бензобаке может накапливаться конденсат, что затрудняет пуск двигателя. Обычно это происходит при перепадах температуры.

Также во время поездок с низким уровнем топлива машина может заглохнуть на трассе вдали от АЗС. Поэтому нельзя игнорировать датчик низкого запаса бензина. Лучше всего заправлять автомобиль, когда в баке остается четверть топлива. Это поможет сэкономить деньги и нервы, а также продлит срок службы машины, предупредил эксперт.

