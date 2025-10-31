На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили поощрять безопасное вождение дешевым бензином

РИА Новости: законопослушным водителям могут дать скидку в 10% на топливо
close
Depositphotos

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести 10-процентную скидку на бензин для водителей, которые в течение месяца не нарушали правила дорожного движения и не становились виновниками ДТП. Об этом говорится в обращении депутата к министру энергетики Сергею Цивилеву и главе ГИБДД Михаилу Черникову, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, на следующий месяц гражданам, не привлекавшимся к ответственности за нарушения ПДД, предлагается предоставлять скидку при покупке топлива на любой автозаправке страны.

Для реализации инициативы депутат предложил создать защищенный канал обмена данными между ГИБДД и системами АЗС, чтобы статус водителя можно было проверять в режиме онлайн — через мобильное приложение или карту лояльности.

Финансировать программу, по мнению Чернышова, можно за счет целевого фонда, сформированного из части средств, поступающих от штрафов за наиболее опасные нарушения, например за езду в состоянии опьянения. Такой подход, подчеркнул парламентарий, позволит обеспечить устойчивость проекта и «закрепить принцип социальной справедливости».

Чернышов считает, что эта мера даст ощутимую поддержку добросовестным автомобилистам, повысит культуру вождения, снизит аварийность и укрепит доверие к государственным институтам. В заключение депутат предложил рассмотреть возможность создания рабочей группы и запуска пилотного проекта в одном или двух регионах страны.

Ранее в ЦБ заявили, что правительство сможет сдержать рост цен на бензин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами