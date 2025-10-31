В Госдуме предложили поощрять безопасное вождение дешевым бензином

РИА Новости: законопослушным водителям могут дать скидку в 10% на топливо

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести 10-процентную скидку на бензин для водителей, которые в течение месяца не нарушали правила дорожного движения и не становились виновниками ДТП. Об этом говорится в обращении депутата к министру энергетики Сергею Цивилеву и главе ГИБДД Михаилу Черникову, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, на следующий месяц гражданам, не привлекавшимся к ответственности за нарушения ПДД, предлагается предоставлять скидку при покупке топлива на любой автозаправке страны.

Для реализации инициативы депутат предложил создать защищенный канал обмена данными между ГИБДД и системами АЗС, чтобы статус водителя можно было проверять в режиме онлайн — через мобильное приложение или карту лояльности.

Финансировать программу, по мнению Чернышова, можно за счет целевого фонда, сформированного из части средств, поступающих от штрафов за наиболее опасные нарушения, например за езду в состоянии опьянения. Такой подход, подчеркнул парламентарий, позволит обеспечить устойчивость проекта и «закрепить принцип социальной справедливости».

Чернышов считает, что эта мера даст ощутимую поддержку добросовестным автомобилистам, повысит культуру вождения, снизит аварийность и укрепит доверие к государственным институтам. В заключение депутат предложил рассмотреть возможность создания рабочей группы и запуска пилотного проекта в одном или двух регионах страны.

Ранее в ЦБ заявили, что правительство сможет сдержать рост цен на бензин.