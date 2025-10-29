На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель Toyota под Курганом въехал на лестницу и сбил двух детей

Под Курганом водитель Toyota сбил двух девочек на тротуаре
true
true
true
close
Telegram-канал ЧП Курган

В селе Половинное Курганской области водитель кроссовера Toyota Highlander, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

«Местный житель 1946 года рождения, управляя автомобилем Toyota Highlander по ул. Победы, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов 2015 и 2018 года рождения», — отмечается в сообщении.

Пострадавшие девочки госпитализированы с травмами. Водитель не справился с управлением при въезде на парковку магазина, уточняет Telegram-канал «ЧП Курган». На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль после этого въехал на лестницу, ведущую к входу в магазин.

До этого в Краснодаре водитель и пассажиры Kia напали на водителя Lada, который не дал им нарушить ПДД.

Ранее на Ставрополье Lada Granta влетела в автобус с детьми.

