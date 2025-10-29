Краснодарцы толпой напали на водителя Lada на дороге и попали на видео

В Краснодаре четыре человека из Kia напали на водителя Lada и попали на видео

В Краснодаре водитель и пассажиры Kia избили водителя Lada, не уступившего им дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар» и публикует видеозапись инцидента.

«Агрессивный нарушитель ПДД с друзьями избил автовладельца в Краснодаре! Ему не понравилось, что при выезде с парковки на улицу Тихорецкую (дублер) его не хотел пропускать водитель «Лады», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что черный автомобиль Kia выезжал с парковки на дорогу. При этом водитель пытался проскочить перед серебристой Lada Priora, ехавшей в прямом направлении. Водитель Lada не пропустил Kia, после чего из иномарки выскочили три человека и напали на него. Один из нападавших несколько раз ударил водителя по лицу.

