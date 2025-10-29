На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Краснодарцы толпой напали на водителя Lada на дороге и попали на видео

В Краснодаре четыре человека из Kia напали на водителя Lada и попали на видео
true
true
true
close
Telegram-канал ЧП Краснодар

В Краснодаре водитель и пассажиры Kia избили водителя Lada, не уступившего им дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар» и публикует видеозапись инцидента.

«Агрессивный нарушитель ПДД с друзьями избил автовладельца в Краснодаре! Ему не понравилось, что при выезде с парковки на улицу Тихорецкую (дублер) его не хотел пропускать водитель «Лады», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что черный автомобиль Kia выезжал с парковки на дорогу. При этом водитель пытался проскочить перед серебристой Lada Priora, ехавшей в прямом направлении. Водитель Lada не пропустил Kia, после чего из иномарки выскочили три человека и напали на него. Один из нападавших несколько раз ударил водителя по лицу.

Ранее курьер на электромопеде влетел в пожилую москвичку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами