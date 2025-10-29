На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ставрополе Lada Granta влетела в автобус с детьми

В Ставрополе водитель Lada разбился в ДТП с автобусом, перевозившим детей
true
true
true
close
Telegram-канал Госавтоинспекция Ставрополья

В Минераловодском округе автобус с детьми столкнулся с Lada Granta. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополя в своем Telegram-канале.

«Сегодня примерно в 14 часов 50 минут на 334 километре федеральной автодороги «Кавказ» 40-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил наезд на тросовое ограждение, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом «Мерседес», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате произошедшего легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

По информации канала, в момент аварии в автобусе находилось 18 детей, которые ехали из села Крымгереевского Андроповского округа в сторону города Лермонтова. Четыре школьника пострадали, их направили в медицинское учреждение. Кроме того, травмы водителя отечественного автомобиля оказались несовместимыми с жизнью.

Также сообщается, что в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа: правоохранители устанавливают все детали произошедшей аварии.

Ранее курьер на электромопеде влетел в пожилую москвичку.

