«Платон» для грузовиков хотят распространить на все дороги России

Росавтодор заказал обоснование для переноса Платона на все дороги России
Владимир Баранов/РИА Новости

Подведомственное Росавтодору учреждение ФКУ «Дороги России» заказало разработку финансово-экономической модели введения платы за проезд по региональным, межмуниципальным и местным дорогам для грузовиков массой свыше 12 тонн, выяснила «Газета.Ru». При этом на них планируют распространить существующую систему «Платон», которая сейчас собирает плату с грузовиков за проезд по федеральным трассам.

«Разработка варианта финансово-экономической модели на продление Концессии СВП «Платон» с условием подключения региональной инфраструктуры, создаваемой региональными органами исполнительной власти и организациями, к федеральному ЦОД и ЦУиМ (центр обработки данных, центр управления и мониторинга. – «Газета.Ru»)», — отмечается в техническом задании ведомства для обоснования финэкономической модели.

Наряду с распространением «Платона» на региональные трассы будет проработан вариант с заключением новой концессии на создание единого оператора для федеральных и региональных дорог, следует из документа. Еще один вариант — разработка типовой модели системы взимания платы для внедрения в регионах по отдельности.

Ранее Минтранс отказался вводить льготы для перевозчиков, пользующихся «Платоном».

