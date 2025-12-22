На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мелодрама о СВО может получить третий сезон

Сценарист «Ландышей» Сапроновов заявил, что обсуждаются продолжение сериала
true
true
true
close
Видеосервис Wink

Сериал «Ландыши» о любви девушки и бойца СВО может получить третий сезон. Об этом ТАСС сообщил продюсер и сценарист проекта Юрий Сапронов.

По словам Сапронова, он и его коллеги уже обсуждают продолжение сериала.

Премьера второго сезона проекта 1 января 2026 года в онлайн-кинотеатре. Сериал уже показали 21 декабря в донецком кинотеатре «Звездочка» в ДНР.

«Наше кино — это про людей кино. Я так радуюсь, что «Ландыши» нашли отклик. Такая, казалось бы, простая история, там нет каких-то суперспецэффектов, там нет какой-то лакшери-съемки. Это простая история про простых людей и про простые человеческие чувства», — поделилась исполнительница главной роли Ника Здорик.

Проект рассказывает об обычном парне, который по воли случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбился в него, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО.

В феврале 2025 года актер Сергей Городничий в интервью журналистке Алене Жигаловой рассказал, что около 200 человек отказались от роли Лёхи Данилина в проекте «Ландыши». По словам артиста, коллег пугали определенные обстоятельства, в которых происходит конец сериала.

Ранее звезда «Служебного романа» рассказала, почему отказывается от больших ролей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами