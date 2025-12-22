Мелодрама о СВО может получить третий сезон

Сериал «Ландыши» о любви девушки и бойца СВО может получить третий сезон. Об этом ТАСС сообщил продюсер и сценарист проекта Юрий Сапронов.

По словам Сапронова, он и его коллеги уже обсуждают продолжение сериала.

Премьера второго сезона проекта 1 января 2026 года в онлайн-кинотеатре. Сериал уже показали 21 декабря в донецком кинотеатре «Звездочка» в ДНР.

«Наше кино — это про людей кино. Я так радуюсь, что «Ландыши» нашли отклик. Такая, казалось бы, простая история, там нет каких-то суперспецэффектов, там нет какой-то лакшери-съемки. Это простая история про простых людей и про простые человеческие чувства», — поделилась исполнительница главной роли Ника Здорик.

Проект рассказывает об обычном парне, который по воли случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбился в него, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО.

В феврале 2025 года актер Сергей Городничий в интервью журналистке Алене Жигаловой рассказал, что около 200 человек отказались от роли Лёхи Данилина в проекте «Ландыши». По словам артиста, коллег пугали определенные обстоятельства, в которых происходит конец сериала.

