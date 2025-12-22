Пашинян оценил запуск ж/д сообщения с Россией через Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным оценил запуск железнодорожного сообщения с Россией через Азербайджан. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, поезда в Армению из России уже приезжают через территорию Азербайджана. Пашинян считает, что это «действительно историческое событие».

Премьер Армении добавил, что уже назрела повестка восстановления других железнодорожных путей в республике, например, участки, соединяющие страну с Азербайджаном, Нахичеванью и с Турцией.

В ноябре Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможность импорта товаров из России по железной дороге через Азербайджан.

До этого Пашинян заявил, что Россия сможет осуществлять железнодорожные грузовые перевозки в Армению через Азербайджан после разблокирования региональных коммуникаций. Он отметил, что в настоящее время Ереван и Вашингтон ведут переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью.

Ранее Пашинян заявил о готовности обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан.