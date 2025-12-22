На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Барщевский уходит на пенсию

Мишустин освободил Барщевского от должности полпреда правительства в КС и ВС РФ
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности полномочного представителя правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаила Барщевского в связи с выходом на пенсию. Распоряжение главы кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Барщевского Михаила Юрьевича 26 декабря 2025 года от должности <...> в связи с выходом на пенсию», — говорится в документе.

27 декабря Барщевскому исполнится 70 лет.

Барщевского назначили полпредом правительства в Конституционном суде 12 марта 2001 года. С 2001-го по 2014-й годы он также занимал должность полномочного представителя правительства в Верховном и Высшем арбитражном судах России.

18 декабря Барщевский рассказал, что четверть века проработал на должности полпреда в КС и поставил рекорд. В беседе с журналистами он опроверг версию о связи его ухода с тем, что адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова состоит в коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры».

Он также сообщил о своих дальнейших планах после ухода с должности постпреда. Барщевский хочет вернуться к адвокатской деятельности, а также продолжит заниматься театром «Неформат» в Москве.

Ранее из записи «Что? Где? Когда?» пропал отрывок с рассуждениями Барщевского о штрафах должностным лицам.

