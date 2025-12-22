На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажир пощупал четырех стюардесс во время полета и получил реальный срок

Шотландец лишился свободы и получил штраф за домогательства к стюардессам Jet2
Sebastian Kahnert/Global Look Press

Бывший военнослужащий из Шоландии получил срок за домогательства к четырем бортпроводницам на борту самолета. Об этом сообщает Daily Mirror.

Эдинбургский суд приговорил 40-летнего Джозефа Маккейба, экс-военного и владельца строительной фирмы из Глазго, к 46 неделям тюрьмы. В марте 2024 года мужчина летел рейсом авиакомпании Jet2 из Эдинбурга на Тенерифе.

Во время полета Маккейб напился и танцевал в проходе. Затем мужчина стал ощупывать ягодицы двух бортпроводниц, хватал третью за талию и пытался обнять четвертую.

Кроме того, пассажир отпускал сексуальные комментарии в адрес одной женщины по поводу ее колготок и макияжа, спрашивал ее возраст и место жительства, а затем разорвал письменное предупреждение, полученное им за пьяное поведение.

В результате пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку на португальском острове Порту-Санту. Полиция прибыла на борт и арестовала дебошира на месте.

Маккейб получил пожизненный запрет на полеты с Jet2 и штраф от авиакомпании в размере £5000, который отказался выплатить.

Адвокат подсудимого заявила, что ее клиент злоупотреблял алкоголем во время полета из-за семейной трагедии, однако суд все равно признал его виновным и внес в реестр сексуальных преступников на 10 лет, запретив контактировать жертвами.

Ранее медбрат домогался 14-летнего пациента, когда тот был под наркозом.

