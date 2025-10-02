На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минтранс отказался вводить льготы для перевозчиков, пользующихся «Платоном»

Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс России не собирается вводить льготы для перевозчиков, оплачивающих проезд по госсистеме «Платон», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.

«Сегодня автомобильные перевозки в значительной степени перетянули на себя грузы с железных дорог, речные грузы и так далее. Это говорит о том, что эта отрасль вполне рентабельна и эффективна. Было бы странно какими-то льготами там заниматься в текущем режиме», - сказал глава Минтранса.

До этого Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, согласно которому повышается штраф за неуплату проезда грузовиков по платным дорогам (система «Платон»). В случае принятия законопроекта, штраф вырастет с 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

В пояснительной записке говорится, что при размере платы в 3,05 рубля за километр пройденного пути грузоперевозчикам выгоднее оплачивать штраф, чем сам проезд. А в 2023 году рост подобных случаев год к году составил 64%. Недополученный доход федерального бюджета от неуплаты «Платона» может «достигать миллиардов рублей в год».

Ранее сообщалось, что в Москве могут ввести плату за каждый километр при езде на автомобиле.

