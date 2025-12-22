На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США курьер украл кота и попал на камеру

New York Post: в США курьер Amazon украл кота у клиентки во время доставки
true
true
true
close
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

В Калифорнии жительница города Лейквуд заявила, что курьер Amazon украл ее домашнюю кошку после доставки посылки к дому, пишет New York Post.

По словам Дианы Хафф-Медины, запись с камеры показывает, как водитель в фирменном жилете Amazon оставляет посылку у входа, а спустя несколько секунд возвращается и уносит ее кошку по кличке Пайпер, схватив животное за загривок.

«Мне пришлось пересмотреть видео несколько раз — было темно, и он нес ее не очень аккуратно. Я увидела маленький хвостик и поняла, что происходит. Я не могла поверить своим глазам», — рассказала женщина.

Американка сообщила, что обратилась в Amazon, где, по ее словам, компания смогла идентифицировать водителя, однако связаться с ним не удалось. Также она подала заявление в шерифское управление Лейквуда, где ей сообщили, что расследование может занять несколько недель.

О том, где сейчас находится кошка Дианы, женщина не знает.

Ранее в США курьер с доставкой из McDonald's прервал баскетбольный матч.

