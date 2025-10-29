На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Грузовики зажали BMW на МКАД и попали на видео

На МКАД на видео сняли зажатую между грузовиками BMW
В Москве на МКАД два грузовика зажали автомобиль на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва,74-км МКАД (внутр.). Два грузовика зажали BMW», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что разбитая иномарка оказалась зажата между двумя транспортами. На записи также заметно, что на место аварии прибыли спасатели.

До этого сообщалось, что на юге Москвы у метро Академика Янгеля девушка попала в аварию, когда зацепилась за стекло от проезжающей машины. На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По информации канала, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшей.

Кроме того, в Приморском крае в результате столкновения междугороднего автобуса с трактором пострадали восемь человек. Авария произошла на 23-м км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница.

Ранее центр Москвы перекрыли для движения транспорта.

