В Москве модернизировали Третье транспортное кольцо

В Москве пропускная способность Третьего транспортного кольца на участке от Воробьевского шоссе до Комсомольского проспекта увеличилась на 20%. Об этом сообщает mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«В этом году в рамках проекта ЦОДД на участке ТТК от Воробьевского шоссе до Комсомольского проспекта реализовали несколько изменений за счет переразметки. Так, на внутренней и внешней сторонах этого участка магистрали добавили по одной полосе движения. Кроме того, создали еще один ряд на съезде с ТТК на Комсомольский проспект. Благодаря этим улучшениям пропускная способность участка в обоих направлениях выросла на 20%», — заявил Ликсутов.

До этого Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы не ставят перед собой задачу сделать все парковки в города платными.

«У нас нет задачи сделать все парковки платными. Мы смотрим, в первую очередь, где много нарушений и где местным жителям не хватает парковочных мест. Советуемся с местными депутатами, чтобы решения эти принимались максимально взвешенно», — сказал Ликсутов.

До этого депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин предложили установить единые по всей России дни бесплатной парковки на платных местах.

Как объяснили депутаты, сейчас в регионах РФ действуют разные правила предоставления бесплатной стоянки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Единые правила позволят устранить неравенство между регионами, считают они.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по МСД проиндексирована с 13 октября.