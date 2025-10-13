На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве проиндексировали стоимость проезда по МСД в загруженные часы

Стоимость проезда по МСД проиндексирована на 3 рубля
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новый тариф с 13 октября начал действовать на Московском скоростном диаметре (МСД) в будни в часы пиковой загруженности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы, с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, проиндексирована на 3 рубля - с 7 до 10 рублей за участок», — сообщает агентство.

Отмечается, что несмотря на нововведения проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Что касается стоимости транзитного проезда в размере 950 рублей, то она не изменится.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, проезд по МСД для жителей столицы могут сделать платным. По его словам, либо диаметр превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность «за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время».

МСД — бессветофорная магистраль, которая связывает север, восток и юг столицы в обход центра города. Проезд по дороге стоит 950 рублей, однако автомобили с номерами Москвы и Подмосковья могут пользоваться диаметром бесплатно.

Ранее в Москве пробки достигли девяти баллов.

