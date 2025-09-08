В мэрии Москвы пообещали не делать все парковки в городе платными

Власти Москвы не ставят перед собой задачу сделать все парковки в города платными, заявил «Комсомольской правде» заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«У нас нет задачи сделать все парковки платными. Мы смотрим, в первую очередь, где много нарушений и где местным жителям не хватает парковочных мест. Советуемся с местными депутатами, чтобы решения эти принимались максимально взвешенно», — сказал Ликсутов.

До этого депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин предложили установить единые по всей России дни бесплатной парковки на платных местах.

Как объяснили депутаты, сейчас в регионах РФ действуют разные правила предоставления бесплатной стоянки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Единые правила позволят устранить неравенство между регионами, считают они.

Ранее сообщалось, что в четырех городах Московской области начнут функционировать платные парковки.