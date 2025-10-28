В России прекратили выпускать седан Evolute i-Pro

Завод «Моторинвест» в Липецкой области прекратил выпуск электрического седана Evolute i-Pro. Об этом агентству «Автостат» сообщили в пресс-службе Evolute.

«В настоящее время мы активно работаем над обновлением модельной линейки Evolute и скоро представим новые, более современные и технологичные электромобили, сохранившие нашу приверженность доступности для массового потребителя. Ближайшей новинкой бренда станет абсолютно новый кроссовер Evolute i-Joy», - рассказали в пресс-службе Evolute.

Evolute i-Pro оснащается силовой установкой мощностью 163 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость новинки составляет 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка.

Батарея емкостью 53 кВт позволяет преодолеть 433 км на одном заряде, заявляет производитель (согласно замерам по новому европейскому циклу вождения NEDC). Электрокар оснащается самым распространенным в России разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать машину как медленным переменным (за 7,5 часов от 5% до 100%), так и быстрым постоянным током (за 35 минут от 20% до 80%).

