Владельцы новых Geely в России пожаловались на поломки двигателей

Новые китайские автомобили Geely выходят из строя из-за проблем с двигателями, сообщает Telegram-канал Baza. О ситуации каналу рассказала владелица Geely Cityray.

«Виктория Т. из Ростова-на-Дону рассказала, что в конце августа этого года приобрела Geely Cityray по параллельному импорту из Китая. <...> В какой-то момент машина начала резко дергаться и дымиться бело-синим паром. На диагностике удалось выявить неисправность мотора: цилиндры были залиты маслом. Владелице выкатили счет в $3350 (около 265 тысяч рублей) за новый мотор с установкой», — сообщает канал.

По данным канала, с поломками моторов столкнулись десятки водителей Geely Monjaro и Geely Boyue Pro 2025 года выпуска.

В Geely Motors заявили, что в курсе обращений владельцев, но они не носят массовый характер.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что у автомобилей Dongfeng в России обнаружились проблемы с ремнями безопасности.