В ДТП трагически погибла глава Союза женщин Дагестана

Меликов сообщил о гибели главы Союза женщин Дагестана Мамутаевой в ДТП

В ДТП «трагически погибла» председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева. Об этом написал в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

Он назвал Мамутаеву «яркой, сильной, неравнодушной женщиной» и «настоящей горянкой», которая посвятила жизнь региону.

«В годы госслужбы она защищала самое ценное — наших детей, позже нашла себя в общественной деятельности — поддерживая женщин, участников СВО, близких тех, кто отдал жизнь за Родину», — отметил чиновник.

По его словам, глава Союза женщин была «человеком большой души». Все знавшие ее уважали женщину за активную жизненную позицию, способность объединять и вдохновлять людей вокруг. Меликов выразил соболезнования близким Мамутаевой и распорядился связаться с ними для оказания помощи.

