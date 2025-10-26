На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДТП трагически погибла глава Союза женщин Дагестана

Меликов сообщил о гибели главы Союза женщин Дагестана Мамутаевой в ДТП
Сергей Меликов/Telegram

В ДТП «трагически погибла» председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева. Об этом написал в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

Он назвал Мамутаеву «яркой, сильной, неравнодушной женщиной» и «настоящей горянкой», которая посвятила жизнь региону.

«В годы госслужбы она защищала самое ценное — наших детей, позже нашла себя в общественной деятельности — поддерживая женщин, участников СВО, близких тех, кто отдал жизнь за Родину», — отметил чиновник.

По его словам, глава Союза женщин была «человеком большой души». Все знавшие ее уважали женщину за активную жизненную позицию, способность объединять и вдохновлять людей вокруг. Меликов выразил соболезнования близким Мамутаевой и распорядился связаться с ними для оказания помощи.

18 октября двое российских регбистов погибли в результате автомобильной аварии. 20-летний Захар Морозов в прошлом сезоне играл за молодежную команду «Динамо», а 21-летний Виталий Чазов выступал за ЦСКА.

Ранее лауреат премии «Грэмми» разбился в авиакатастрофе.

