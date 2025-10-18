Молодые российские регбисты погибли в ДТП

Российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Информация об этом появилась в Telegram-канале московского регбийного клуба «Динамо».

«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью в результате трагической аварии из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов», — указано в сообщении.

При этом в клубе не уточнили детали произошедшей аварии. Команда также выразила соболезнования родным и близким спортсменов.

20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за молодежную команду «Динамо», 21-летний Чазов выступал за ЦСКА.

17 октября появилась информация, что португальский гонщик Жорже Брандау погиб в результате аварии на финальном этапе ралли Марокко. Отмечается, что спортсмен упал в дюнах на 214-м километре последнего этапа. Брандау был доставлен в больницу на вертолете, но спасти его не удалось. 12 октября польский раллийный гонщик Артур Сенковский скончался в результате аварии во время этапа чемпионата Польши в городе Ныса.

Ранее 19-летний воспитанник «Кайрата» умер во время футбольного матча.