Село без въезда и выезда возникло в Подмосковье

Baza: в Подмосковье появилось село без въезда и выезда

Жители подмосковного села лишились двух выездов на автодорогу, сообщает Telegram-канал Baza.

«Жители села Тишково-Спасское оказались в ловушке. По данным «Базы», один из двух въездов в село перекрыл Росавтодор, так как признал его опасным и аварийным. А второй заблокировал собственник придорожного участка», — отмечается в публикации.

Собственник участка по имени Анатолий предлагал односельчанам выкупить у него землю, по которой проходил один из выездов, за 40 млн рублей. Получив отказ, он начал строить на этом месте жилой дом: залил бетоном фундамент и возвел забор.

Жители села обратились в связи со сложившейся ситуацией в администрации разных уровней и записали видеообращение.

