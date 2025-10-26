На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Село без въезда и выезда возникло в Подмосковье

Baza: в Подмосковье появилось село без въезда и выезда
Telegram-канал «Baza»

Жители подмосковного села лишились двух выездов на автодорогу, сообщает Telegram-канал Baza.

«Жители села Тишково-Спасское оказались в ловушке. По данным «Базы», один из двух въездов в село перекрыл Росавтодор, так как признал его опасным и аварийным. А второй заблокировал собственник придорожного участка», — отмечается в публикации.

Собственник участка по имени Анатолий предлагал односельчанам выкупить у него землю, по которой проходил один из выездов, за 40 млн рублей. Получив отказ, он начал строить на этом месте жилой дом: залил бетоном фундамент и возвел забор.

Жители села обратились в связи со сложившейся ситуацией в администрации разных уровней и записали видеообращение.

