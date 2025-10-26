На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автобизнес попросил Минтранс изменить систему ценообразования перевозок

«Грузавтотранс» предложил Минтрансу изменить систему ценообразования перевозок
Roman Korotkov/Shutterstock/FOTODOM

Ассоциация «Грузавтотранс» предложила министерству транспорта России изменить систему ценообразования грузоперевозок, сделав ее прозрачнее. Об этом газете «Известия» сообщил президент организации Владимир Матягин.

«Сейчас магистральные фуры и перевозчики насыпных грузов часто ездят с перегрузом, разбивая дороги, водители не спят сутками, допускают рискованные обгоны, и все потому, что на это их провоцируют заказчики и сложившаяся система оплаты рейсов», — сказал глава ассоциации.

В рамках инициативы «Грузавтотранс» предложил включить в электронный документооборот (ЭДО) и ГосЛог единый алгоритм расчетов заказов с почасовым тарифом, как в такси. Сейчас заработок водителей складывается из тонн перевозимого груза и километров пробега.

Коммерческий директор ТК «Скиф-Карго» Михаил Коптев отметил, что зачастую перевозчики работают «всерую». Подобный подход, по его словам, позволяет удерживать тарифы на минимальном уровне. При этом организации не платят налоги, а их сотрудники не имеют никаких социальных гарантий, подчеркнул директор.

В июне данные логистической платформы «Монополия» показали, что по итогам мая в России выросли средние тарифы на грузоперевозки из-за дефицита машин. Тогда тарифы достигли 66,4 руб./км, таким образом приблизившись к уровню 2024 года (68,7 руб./км).

Ранее в США заявили о рекордных кражах при грузоперевозках.

