В России дефицит грузовиков привел к скачку тарифов

По итогам мая в России выросли средние тарифы на грузоперевозки из-за дефицита машин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные логистической платформы «Монополия».

Отмечается, что в мае тарифы достигли 66,4 руб./км, таким образом приблизившись к уровню 2024 года (68,7 руб./км). Главной причиной роста назвали сокращение парка машин.

«Наиболее заметно на рост тарифов влияет сокращение количества доступного транспорта. Часть компаний из-за снижения оборотных средств отказалась от техники»,— заявил директор компании Лев Стариковский.

Среди других причин роста тарифов: дефицит водителей, сезонный спрос на стройматериалы, а также демпинг перевозчиков из Китая — они предоставляют ставки на 30–40% ниже благодаря дешевым кредитам, пишет издание.

До этого сообщалось, что в России на сегодняшний день около 30% грузовой логистической техники находится в состоянии простоя и является невостребованной у участников рынка.

Как отмечают аналитики, нынешняя ситуация в этом секторе во многом напоминает финансовый пузырь. Рост числа операций в отрасли не подкреплен реальной добавленной стоимостью. Главными причинами подобной ситуации стали заметное падение спроса на подобного рода перевозки и переизбыток транспортных средств.

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