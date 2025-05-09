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В США заявили о рекордных кражах при грузоперевозках

CNBC: США страдают от рекордных краж при грузоперевозках, потери достигают $1 млрд
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Robert V Schwemmer/Shutterstock/FOTODOM

США страдают от рекордных краж во время грузоперевозок, потери могут достигать $1 млрд. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Общая сумма зарегистрированных потерь превысила почти $455 млн, но... эта цифра, вероятно, является заниженной, поскольку многие случаи остаются незарегистрированными...» — сообщил телеканал

Отмечается, что в 2024 году было зафиксировано 3798 случаев кражи грузов во время перевозки.

Рост числа краж влияет на доверие потребителей, а также на цены розничных товаров. При этом эксперты отмечают, что решить данную проблему непросто. Отследить мошенников, особенно тех, кто находится за границей, практически невозможно. Таким образом, преступники воруют имущество США безнаказанно, подытожили журналисты.

Недавно телеканал ABC7 сообщил о возможной краже в доме американского политика, бывшего кандидата на пост президента США Камалы Харрис. Полиция задержала двух человек за нарушение комендантского часа.

Ранее Трамп обвинил Россию в краже планов США по гиперзвуковым ракетам.

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