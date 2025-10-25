В Москве мигранты разбили автомобили, когда толпой дрались дорожными знаками

В Москве во время драки мигранты разбили автомобили

В Москве во время массовой драки мигранты разбили припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В ходе побоища в ЖК «Прокшино» на Коммунарке разбито несколько припаркованных автомобилей — после драки толпа строителей с палками и лопатами разбежалась по району», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что у машин разбиты стекла. По данным канала, за помощью медиков обратились четыре человека. У одного из пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рану височной области головы. В настоящее время на месте массовой драки работают комплексные силы московской полиции: правоохранители ищут участников конфликта.

Инцидент произошел днем 25 октября. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как десятки людей бегают по проезжей части, дерутся и кидают друг в друга вещи. По словам местных жителей, им пришлось уворачиваться от ударов.

