Настоящий мамонт «застрял» на проезжей части в Иркутской области, и это попало на видео

В Иркутской области на видео сняли, как мамонт застрял на трассе из-за непогоды

В Иркутской области настоящий мамонт застрял посреди трассы из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Водитель увидел огромную зверюгу посреди трассы Братск — Иркутск, где все дружно встали в пробку. На самом деле мамонт настоящий. Чучело с реальными костями животного в идеальной сохранности везут на выставку в Иркутск — там жителям покажут «махину», обитавшую на Земле 10 тысяч лет назад», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах заметно, что мамонт находится на грузовике, который застрял на проезжей части из-за непогоды.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на улице Русской лиса бегала по проезжей части. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как животное бежит по проезжей части, после чего переходит на газон.

Кроме того, в Приморском крае котенок залез под капот автомобиля, чтобы согреться, и проехал 10 километров. Водитель запечатлел инцидент на видео.

Ранее нашлась собака, которую потеряли на Крымском мосту.