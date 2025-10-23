На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Со сбитыми лапками»: нашлась собака, которую потеряли на Крымском мосту

Mash: в Краснодаре нашли собаку, которую хозяева потеряли на Крымском мосту
true
true
true
close
Соцсети

В Краснодаре нашли собаку, которую хозяева потеряли на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Песя пропала непонятно где: то ли до моста, то ли на нем, а может и после. Да и опомнились владельцы уже далеко. Больше месяца волонтеры искали собачку везде, в итоге нашли в районе ЖК Новая Елизаветка. Худенькую и со сбитыми лапками, но живую», — говорится в сообщении.

По информации канала, собака прошла около 200 километров. Хозяин пытался позвать животное к себе и поймать, но собака не шла. После этого мужчина сел в машину отдохнуть, тогда Буся сама запрыгнула в транспорт.

До этого сообщалось, что в республике Коми медведь бежал за рыбаками. На опубликованных в сети кадрах видно, как медведь бежит за транспортом, в котором сидят мужчины. По информации канала, у рыбаков получилось скрыться от хищника.

Кроме того, в Приморском крае котенок залез под капот автомобиля, чтобы согреться, и проехал 10 километров.

Ранее бразильский футболист не выжил, врезавшись на мотоцикле в корову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами