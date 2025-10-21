Видео: приморец начал поездку, когда под капотом Toyota грелся котенок

В Приморском крае котенок залез под капот автомобиля, чтобы согреться, и проехал 10 километров. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Мурлыка из села Воскресенка залез туда, чтобы согреться — в регион зашли холода. Обнаружен был в пути, когда водитель ездил по делам: вместо звука движка мужчина внезапно услышал нечто странное — и нашел усатого механика», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел инцидент на видео. На кадрах заметно, как мужчина открывает капот иномарки, а там сидит животное.

До этого сообщалось, что в ЯНОА лось выбежал на проезжую часть. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как лось выбегает на дорогу и быстро движется в сторону проезжающего автомобиля, при этом, чтобы избежать столкновения, животное падает на задние ноги и начинает тормозить. Далее на записи видно, что после произошедшего лось скрылся в лесу.

Ранее челябинцы сняли на видео, как детеныш крупного хищника бежал по дороге.