Во Владивостоке на видео попало, как черный хищник бегал по проезжей части

Во Владивостоке лиса бегала по проезжей части и попал на видео
Во Владивостоке лиса бегала по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Русской сегодня лисицу ловили. Чья-то домашняя любимица решила немного погулять без хозяев. Ее быстро поймали», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как животное бежит по проезжей части, после чего переходит на газон.

До этого сообщалось, что в ЯНОА лось выбежал на проезжую часть. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как лось выбегает на дорогу и быстро движется в сторону проезжающего автомобиля, при этом, чтобы избежать столкновения, животное падает на задние ноги и начинает тормозить. Далее на записи видно, что после произошедшего лось скрылся в лесу.

Кроме того, в Приморском крае котенок залез под капот автомобиля, чтобы согреться, и проехал 10 километров. Водитель запечатлел инцидент на видео.

Ранее нашлась собака, которую потеряли на Крымском мосту.

