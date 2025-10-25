Во Владивостоке на видео попало, как черный хищник бегал по проезжей части

Во Владивостоке лиса бегала по проезжей части и попал на видео

Во Владивостоке лиса бегала по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Русской сегодня лисицу ловили. Чья-то домашняя любимица решила немного погулять без хозяев. Ее быстро поймали», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как животное бежит по проезжей части, после чего переходит на газон.

