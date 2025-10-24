На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Они всех ломают»: Ольга Бузова рассказала в авто об атаке мошенников

Ольга Бузова рассказала об атаке мошенников во время поездки на автомобиле
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала об атаке мошенников на свой аккаунт во время поездки в автомобиле. Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мои хорошие, всем привет, мне удалось сейчас прямо вернуть свой аккаунт. Это я, ваша Оля. Три бессонные ночи вот я наконец-таки получила возможность общаться с вами, но эти мошенники могут опять его взломать. <…> Умоляю, не делайте никаких переводов, не переходите ни по каким ссылкам, если вы видите в шапке ссылку, с вас просят деньги, не делайте этого. Это работают мошенники, и сейчас они всех ломают», — рассказала певица.

Ольга Бузова также отметила, что очень торопится записать видео, поскольку боится, что злоумышленники вновь могут атаковать ее социальные сети. По словам телеведущей, на своей странице она не проводит розыгрыши, поэтому людям нельзя в это верить и переводить деньги. Кроме того, певица призвала не переходить по ссылкам, которые оставляют мошенники.

