Ким Кардашьян показала полуобнаженную грудь в автомобиле

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян показала глубокое декольте в автомобиле. Соответствующую фотографию она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, что модель сидит в черном автомобиле в длинном платье с глубоким вырезом на груди. На кадрах также заметно, что Ким Кардашьян держится за живот и смотрит в пол.

До этого сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова показала обнаженные ноги в иномарке Maybach.

«Машину я водить не умею, но могу быть в кадре в ней. <…> еду в своем «Майбахе» на спектакль. Некоторые завистливые люди, смотрящие на мои красивые фотографии, как мне говорят, пишут о том, что моя красота — это фотошоп. <…> У меня столько проектов. Мне не до осуждения моей красоты неоспоримой», — отметила балерина.

На фотографиях видно, что артистка сидит на водительском сиденье иномарки в коротких шортах и держится за руль.

Ранее балерина Анастасия Волочкова показала декольте в салоне лимузина.