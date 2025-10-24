В Белгороде на видео сняли, как женщины кричали в момент ДТП с подростком

112: в Белгороде подросток на питбайке сбил человека и чуть не попал под колеса

В поселке Северный Белгородской области подросток на питбайке влетел в пешехода на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел вчера в Белгородской области — школьник разъезжал по поселку Северный на огромной скорости, потерял управление, влетел в пешехода и едва не попал сам под машину», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как подросток на питбайке едет по тротуару, где сбивает человека, от удара школьника отбрасывает на проезжую часть. В этот момент по дороге едет автомобиль, водитель которого успевает среагировать и повернуть вправо, чтобы не наехать на подростка. На записи также слышно, как в момент ДТП две женщины, которые находились в салоне машины, закричали.

По словам очевидцев, в результате произошедшего подросток травм не получил, а пострадавшего пешехода доставили в больницу. По предварительной информации, после ДТП школьник сбежал с места аварии.

