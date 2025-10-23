Россиянам рассказали, что делать, если ГИБДД выставила необоснованный штраф

В случае, если водителю пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было, ему стоит написать жалобу в суд. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было, необходимо подать соответствующую жалобу вышестоящему должностному лицу либо в районный суд, в зависимости от того, как было зафиксировано данное правонарушение», — рассказал юрист.

По его словам, если нарушение зафиксировано с помощью камеры автоматической фотовидеофиксации, то жалоба подается в районный суд по месту нахождения этой камеры. При этом, если же правонарушение было зарегистрировано каким-либо сотрудником, допустим, сотрудником Госавтоинспекции, то жалоба в районный суд подается по месту нахождения органа, который вынес это постановление.

Воропаев также отметил, что жалоба обычно подается начальнику того подразделения, сотрудник которого вынес соответствующее постановление.

Ранее выяснилось, что грозит россиянам, которые дают ребенку «порулить» машиной.