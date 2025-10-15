Выяснилось, что грозит россиянам, которые дают ребенку «порулить» машиной

Родителям, которые передают управление автомобилем своему ребенку, грозит административная ответственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Родителю грозит штраф 30 тысяч рублей за передачу лицу, не имеющему прав на управление транспортным средством, по ст. 12.7, ч. 3, а ребенку – штраф от 5 до 15 тысяч рублей соответственно», — рассказал юрист.

По словам Воропаева, таких родителей могут также привлечь по ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее воспитание своих детей. В таком случае им грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.

До этого юрист Лев Воропаев рассказал, что женщинам, которые показывали сотрудникам ГИБДД свою голую грудь, грозит штраф или арест. Согласно статье 20.1 КоАП, если сотрудник правоохранительных органов требовал от женщины прекратить противоправные действия, то штраф будет от одной тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей. Предусмотрен также и арест до 15 суток.

Ранее выяснилось, что делать, если машину поцарапали коммунальщики.