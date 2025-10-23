На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нюша выложила пикантное фото в автомобиле

Певица Нюша поделилась пикантным фото с обнаженным бедром в авто
Nyusha_nyusha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Нюша выложила свое пикантное фото в автомобиле. Поп-исполнительница опубликовала кадры на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Эта малышка станет неудобная...», — подписала фотографии Нюша.

На них Нюша сидит в автомобиле с бархатным салоном. Артистка одета в кожаный плащ, при этом она показывает свои ноги в темных колготках.

До этого Нюша показала фигуру в ультракоротком комбинезоне. Она предстала перед камерой в шоколадном шифоновом комбинезоне с длинными рукавами и короткими шортами. 35-летняя певица также надела массивные золотые серьги и черные солнцезащитные очки.

Ранее футбольный судья на BMW избил пешехода в Казани.

