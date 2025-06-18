На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Еду красиво»: Волочкова показала декольте в лимузине, и это попало на фото

Волочкова сфотографировалась в золотом платье с декольте в лимузине
close
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова показала декольте в салоне лимузина. Соответствующую фотографию она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Еду красиво... В платье», — подписала Волочкова.

На опубликованных в сети кадрах видно, как балерина сидит в золотом платье с декольте в салоне лимузина.

До этого стало известно, с каким приданым Бородина вышла замуж.

«Итак — Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ ₽229 млн), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ ₽45 млн), особняком в клубном поселке «Павловы Озера» (≈ ₽50 млн)», — говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Также сообщается, что в собственности у телеведущей четыре автомобиля: Land Rover Range Rover, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz G63 AMG и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic. Общая стоимость всех машин составляет более 100 млн рублей.

Ранее Клава Кока показала кружевное белье в момент дрифта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами