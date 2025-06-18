«Еду красиво»: Волочкова показала декольте в лимузине, и это попало на фото

Волочкова сфотографировалась в золотом платье с декольте в лимузине

volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова показала декольте в салоне лимузина. Соответствующую фотографию она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Еду красиво... В платье», — подписала Волочкова.

На опубликованных в сети кадрах видно, как балерина сидит в золотом платье с декольте в салоне лимузина.

До этого стало известно, с каким приданым Бородина вышла замуж.

«Итак — Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ ₽229 млн), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ ₽45 млн), особняком в клубном поселке «Павловы Озера» (≈ ₽50 млн)», — говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Также сообщается, что в собственности у телеведущей четыре автомобиля: Land Rover Range Rover, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz G63 AMG и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic. Общая стоимость всех машин составляет более 100 млн рублей.

Ранее Клава Кока показала кружевное белье в момент дрифта.