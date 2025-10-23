«Моя внешность – дар Бога»: Волочкова показала голые части тела в Maybach

Балерина Анастасия Волочкова показала обнаженные ноги в иномарке Maybach. Соответствующую фотографию она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Машину я водить не умею, но могу быть в кадре в ней. <…> еду в своем «Майбахе» на спектакль. Некоторые завистливые люди, смотрящие на мои красивые фотографии, как мне говорят, пишут о том, что моя красота — это фотошоп. <…> У меня столько проектов. Мне не до осуждения моей красоты неоспоримой», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что артистка сидит на водительском сиденье иномарки в коротких шортах и держится за руль. Волочкова также отметила: «Моя форма и внешность — это дар Бога и работа над собой с пяти лет». По словам балерины, ей не интересно, что о ней думают окружающие.

До этого сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова показала декольте в салоне лимузина.

Ранее Волочкова рассказала, почему делает полуобнаженные фото в автомобиле.